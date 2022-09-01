【通關在望】民建聯議員倡逆隔離首選河套區，工作人員亦要閉環

《經濟通通訊社１日專訊》特首李家超與廣東及深圳官員線上會面時，提出「逆向隔離」建

議，獲粵深兩地官員支持，兩地將設專班跟進細節。民建聯立法會議員陳恒鑌表示，香港政府傾

向使用落馬洲河套區隔離設施，但仍有待兩地商討，建議參考內地「健康驛站」的做法，工作人

員要接受閉環管理，內地衛健委可派員協助監督和管理，



＊可利用正閒置的直通旅遊巴接載市民＊



陳恒鑌認為，香港核酸檢測陽性的病毒量標準亦要與內地看齊，建議入境處可以提早為市民

預辦出境手續，完成隔離後就可以透過指定巴士直接進入內地。他指，河套區雖然位置偏遠，但

當局可善用正閒置的直通旅遊巴，接載工作人員和入住市民。

民建聯衞生事務發言人梁熙期望雙方香港與粵深盡快就細節達成共識，現時內地驛站名額供

不應求，現時每天有１６０００人搶２０００個預約名額，「逆向隔離」可成突破，令更多有需

要市民受惠。他認為提供約４５００間獨立房間及逾萬張床的落馬洲河套區隔離設施是首選地點

，因該隔離設施至今尚未使用，且地點鄰迎內地邊界，港人完成後隔離以閉環方式過境到內地，

行政上亦較方便。（ｃｌ）

