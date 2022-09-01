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01/09/2022 17:36

【新冠肺炎】姚柏良倡在檢疫酒店逆隔離，楊永杰促採用內地ＣＴ值

　　《經濟通通訊社１日專訊》行政長官李家超與廣東及深圳官員線上會面時，提出「逆向隔離
」建議，獲粵深兩地官員支持，兩地將設專班跟進細節。旅遊界議員姚柏良歡迎內地容許逆向隔
離，認為有助爭取更多通關名額，但他希望隔離設施可以多元，建議考慮使用檢疫酒店作隔離。
　　姚柏良認為，本港檢疫酒店有２年經驗，運作成熟，可因應不同人士的需求，提供不同服務
，反觀方艙醫院，設施較為簡陋，接受隔離者如要處理公務、進行視像會議，比較不方便。
　
＊楊永杰冀方案推至飛機或高鐵站點對點交通＊
　
　　立法會Ａ４聯盟議員楊永杰提出要確保隔離人士符合內地相關規定，保安局則負責接送市民
入境深圳。他建議在港驛站採用內地ＣＴ值，以免市民被「打回頭」，並期望後續考慮將方案推
展至適用於飛機或高鐵站點對點交通。
　
＊田北辰：本港輸出病毒到內地風險不高＊
　
　　實政圓桌立法會議員田北辰贊成在河套區建隔離設施，但指有關設施必須全部閉環，獨立單
位配以獨立廁所及冷氣，否則會造成傳播風險，若逆隔離的７日期間，每日都要做核酸檢測，做
到滴水不漏，相信香港輸出病毒到內地的風險不高。
　　紡織及製衣界議員陳祖恒稱，久未通關令業界在內地營商，遇上一定困難，相信實施逆向隔
離會為業界帶來便利，是兩地恢復正常人員往來的好開始，期望兩地專班能盡快展開對接工作，
為工商界帶來好消息。（ｃｌ）

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