【新冠肺炎】姚柏良倡在檢疫酒店逆隔離，楊永杰促採用內地ＣＴ值

《經濟通通訊社１日專訊》行政長官李家超與廣東及深圳官員線上會面時，提出「逆向隔離

」建議，獲粵深兩地官員支持，兩地將設專班跟進細節。旅遊界議員姚柏良歡迎內地容許逆向隔

離，認為有助爭取更多通關名額，但他希望隔離設施可以多元，建議考慮使用檢疫酒店作隔離。

姚柏良認為，本港檢疫酒店有２年經驗，運作成熟，可因應不同人士的需求，提供不同服務

，反觀方艙醫院，設施較為簡陋，接受隔離者如要處理公務、進行視像會議，比較不方便。



＊楊永杰冀方案推至飛機或高鐵站點對點交通＊



立法會Ａ４聯盟議員楊永杰提出要確保隔離人士符合內地相關規定，保安局則負責接送市民

入境深圳。他建議在港驛站採用內地ＣＴ值，以免市民被「打回頭」，並期望後續考慮將方案推

展至適用於飛機或高鐵站點對點交通。



＊田北辰：本港輸出病毒到內地風險不高＊



實政圓桌立法會議員田北辰贊成在河套區建隔離設施，但指有關設施必須全部閉環，獨立單

位配以獨立廁所及冷氣，否則會造成傳播風險，若逆隔離的７日期間，每日都要做核酸檢測，做

到滴水不漏，相信香港輸出病毒到內地的風險不高。

紡織及製衣界議員陳祖恒稱，久未通關令業界在內地營商，遇上一定困難，相信實施逆向隔

離會為業界帶來便利，是兩地恢復正常人員往來的好開始，期望兩地專班能盡快展開對接工作，

為工商界帶來好消息。（ｃｌ）

