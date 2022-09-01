【新冠疫苗】港府將院舍外展疫苗接種服務特別計劃延長至９月底

《經濟通通訊社１日專訊》為進一步提升安老院及殘疾人士院舍院友的新冠疫苗接種率，香

港政府今日公布將院舍外展疫苗接種服務特別計劃延長至９月底，邀請醫療團隊持續每星期最少

到訪與他們配對的院舍一次。醫療團隊會為院友提供外展接種服務，務求做到「針跟人」，盡快

為他們接種。

在特別計劃下，政府會向醫療團隊發放特別津貼，以應付因延長計劃而衍生的額外人手及交

通開支。



＊第三劑接種率有望在月底前升至最少７０％＊



特別計劃自７月２５日開始推行至今，院舍的第三劑疫苗接種率已由不足４０％提升至超過

６０％。如計及已接種兩劑疫苗的康復院友，院舍符合第三階段「疫苗通行證」要求，即與已接

種第三劑等同的有效接種率達到８５％，成效顯著。在延長特別計劃後，第三劑的接種率有望在

９月底前提升至最少７０％，而計及已接種兩劑疫苗的康復院友，與已接種第三劑等同的有效接

種率可超過９０％，能更有效加強保護院友和為院舍建立保護屏障。

政府發言人表示，雖然近期疫情嚴竣，個案數字不斷上升，但當局全速提升院舍疫苗接種率

，從而加強保護院友的措施已初見成效。確診院舍院友佔需留院治療的個案比例仍維持在較低水

平，可見現時當局在院舍實施的防疫抗疫措施，包括為院友接種新冠疫苗，能有效保護院友。

（ｃｌ）

