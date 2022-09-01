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01/09/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒９２億元，買美團沽碧桂園

　　《經濟通通訊社１日專訊》昨日（３１日）恒指低開３５９點，報１９５８９點。最高升
２２３點報２０１７３點，最低跌３８４點報１９５６４點。恒指收報１９９５４點，升５點或
０﹒０３％。
　　北水全日淨流入３﹒９２億元，上日淨流出９２３５﹒５４萬元。北水淨買入最多的個股依
次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的
依次是碧桂園（０２００７）、微創醫療（００８５３）、中國電信（００７２８）。
　　主板成交１３６５﹒５４億元增加４２％。其中港股通成交２６４﹒７億元，佔總成交
１９﹒４％。
　
＊大行對碧桂園評級極端＊
　
　　摩根大通發表研究報告指，碧桂園是得到支持發行離岸債券的私人發展商之一，但相信在其
可證明流動性改善前，市場仍對集團保持審慎態度。該行密切留意集團的低線城市發展、利潤走
勢、及流動性，予其目標價２元，維持「遜於大市」評級。
　　另外，瑞信發表研究報告指，碧桂園上半年核心利潤按年增６９％至４６億元（人民幣．下
同），是由於交付量減少及預售利潤下滑，經調整毛利率為１２﹒９％。該行將碧桂園２０２２
至２４財年的盈利預測下調３８至４０％，目標價亦由７﹒８港元大幅下調５２﹒１８％至
３﹒７３港元，維持「優於大市」評級。
　　美團升２﹒５９％報１８９﹒８元，北水淨買入５﹒８億元；騰訊控股升１﹒１１％報
３２７﹒２元，北水淨買入３﹒３億元；中國移動升０﹒１９％報５２﹒６元，北水淨買入
１﹒１億元。
　　碧桂園跌６﹒４３％報２﹒３３元，北水淨賣出１﹒２億元；微創醫療跌８﹒６％報
１５﹒７２元，北水淨賣出８３００萬元；中國電信無升跌報２﹒６８元，北水淨賣出８２００
萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　５﹒８１
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　３﹒３５
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　１﹒０６
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　０﹒６９
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　０﹒６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園　　（０２００７）　　　　　－１﹒２２
　　微創醫療　（００８５３）　　　　　－０﹒８３
　　中國電信　（００７２８）　　　　　－０﹒８２
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－０﹒６８
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　－０﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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