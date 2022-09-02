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02/09/2022 16:56

【外圍經濟】南韓８月通脹５﹒７％，是７個月來首度回落

　　《經濟通通訊社２日專訊》南韓統計廳周五（２日）發布最新數據，該國８月消費者價格指
數（ＣＰＩ）按年升５﹒７％，漲幅時隔７個月回落。
　　分析指，得益於國際油價下滑，石油類等產品價格漲幅收窄，推動了ＣＰＩ漲幅回落。統計
廳方面指出，工業產品、個人服務和農副產品價格繼續保持上漲勢頭，但石油類價格漲勢放緩，
整體物價漲幅出現較大幅度的回落。（ｊｆ）

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