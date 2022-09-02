【國際要聞】俄羅斯最大民營石油公司董事長墮樓亡

《經濟通通訊社２日專訊》俄羅斯媒體報道，該國最大民營石油公司盧克石油

（Ｌｕｋｏｉｌ）的６７歲董事長馬加諾夫（Ｒａｖｉｌ Ｍａｇａｎｏｖ），周四（１日）清

晨在莫斯科一家醫院墮樓身亡。

公司其後發聲明，證實馬加諾夫其死訊，但指他長期患病。由於俄烏開戰後有數名俄羅斯企

業高層離奇死亡，事件引發揣測。據指，馬加諾夫曾形容俄烏戰爭是悲劇，應儘快停止。

（ｊｆ）

