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02/09/2022 16:02

【外圍經濟】對俄貿易大跌，德國７月貿易順差進一步收窄

　　《經濟通通訊社２日專訊》德國７月貿易順差為５４億歐元，較６月的６２億歐元進一步收
窄，原因是出口下降２﹒１％，至１３１３億歐元。入口下降１﹒５％，至１２５９億歐元。德
國與俄羅斯的貿易急劇下降，７月對俄出口大幅下跌１５﹒１％，入口大跌１７﹒４％。
（ｊｆ）

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