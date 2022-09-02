【外圍經濟】對俄貿易大跌，德國７月貿易順差進一步收窄

《經濟通通訊社２日專訊》德國７月貿易順差為５４億歐元，較６月的６２億歐元進一步收

窄，原因是出口下降２﹒１％，至１３１３億歐元。入口下降１﹒５％，至１２５９億歐元。德

國與俄羅斯的貿易急劇下降，７月對俄出口大幅下跌１５﹒１％，入口大跌１７﹒４％。

（ｊｆ）

