【國際要聞】美國總統拜登費城發表演講，斥特朗普支持者削弱民主

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統拜登周四（１日）在賓夕凡尼亞州費城，為民主黨競逐
１１月中期選舉拉票，並發表演講直指共和黨前總統特朗普的「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）
運動削弱美國民主。
拜登批評ＭＡＧＡ支持者意圖推翻美國的民主選舉制度，聲稱今次選舉是為「國家靈魂」而
戰，呼籲民眾用選票抗拒極端主義。共和黨眾議院領袖麥卡錫隨即批評拜登分化美國。（ｊｆ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話02/09/2022
蔚小理8月交付量失色 股神再沽比亞迪 新能源車股跌跌不休
|中國故事02/09/2022
《神州經脈》深圳全域管控範圍擴 滬指周跌1.5%成交低迷
|中國故事02/09/2022
《京城近觀》服貿會最熱門打卡 「元宇宙」展覽館
|FOCUS02/09/2022
【FOCUS】美元一將功成 後市看三指標
|財經熱話02/09/2022
【9月展望】譚朗蔚料港股受累三大因素 只宜考慮反向ETF？
|財經熱話02/09/2022
美元強勢金價五連跌創逾一月低 金礦股全線下挫招金插半成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰