【國際要聞】美國總統拜登費城發表演講，斥特朗普支持者削弱民主

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統拜登周四（１日）在賓夕凡尼亞州費城，為民主黨競逐

１１月中期選舉拉票，並發表演講直指共和黨前總統特朗普的「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）

運動削弱美國民主。

拜登批評ＭＡＧＡ支持者意圖推翻美國的民主選舉制度，聲稱今次選舉是為「國家靈魂」而

戰，呼籲民眾用選票抗拒極端主義。共和黨眾議院領袖麥卡錫隨即批評拜登分化美國。（ｊｆ）

