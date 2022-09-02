【虛幣世界】加密貨幣走勢穩定，比特幣企穩２００００美元關

《經濟通通訊社２日專訊》主流加密貨幣先跌後回升，比特幣企穩２００００美元，以太幣

維持１５００美元水平。美國公布８月首次申請失業救濟人數為２３﹒２萬，低於市場預期的

２４﹒８萬。不過有分析指，雖然數據好過預期，但對加密貨幣的影響有限，鑑於聯邦公開市場

委員會 （ＦＯＭＣ） 決心減緩通脹，強勁的就業數據可能會導致消費者需求增加，這種增加

的結果會可能令美元相關的一籃子商品價格推高。

山寨幣好壞參半。Ｐｏｌｙｇｏｎ（ＭＡＴＩＣ）上漲４﹒５％，而ｍａｋｅｒ（ＭＫＲ）

和ｓｏｌａｎａ（ＳＯＬ）分別下跌２﹒８％和２﹒７％。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２００７５﹒６６元（美元．下同），跌０﹒２８％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５８２﹒２６元，跌０﹒２５％；艾達幣報

０﹒４５６２元，跌０﹒２８％；瑞波幣報０﹒３３１５元，跌０﹒５１％。（ｕｌ）



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