  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/09/2022 17:10

【新冠肺炎】上海國際動漫遊戲展再次延遲至１２月舉辦

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》第１８屆中國國際動漫遊戲博覽會今日宣布
，今年的展會將再次延期至１２月上旬舉辦。
　　上海國際動漫遊戲展原本在每年夏季舉辦，今年原定於６月２９日－７月２日登陸上海世博
展覽館。不過，為配合疫情防控，主辦方早前將展會延遲至１０月２日－４日舉辦。如今在上海
疫情尚未清零的情況下又宣布再次延期。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話02/09/2022
蔚小理8月交付量失色　股神再沽比亞迪　新能源車股跌跌不休
人氣文章中國故事02/09/2022
《神州經脈》深圳全域管控範圍擴　滬指周跌1.5%成交低迷
人氣文章中國故事02/09/2022
《京城近觀》服貿會最熱門打卡　「元宇宙」展覽館
人氣文章FOCUS02/09/2022
【FOCUS】美元一將功成　後市看三指標
人氣文章財經熱話02/09/2022
【9月展望】譚朗蔚料港股受累三大因素　只宜考慮反向ETF？
人氣文章財經熱話02/09/2022
美元強勢金價五連跌創逾一月低　金礦股全線下挫招金插半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金