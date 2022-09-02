【新冠肺炎】上海國際動漫遊戲展再次延遲至１２月舉辦

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》第１８屆中國國際動漫遊戲博覽會今日宣布

，今年的展會將再次延期至１２月上旬舉辦。

上海國際動漫遊戲展原本在每年夏季舉辦，今年原定於６月２９日－７月２日登陸上海世博

展覽館。不過，為配合疫情防控，主辦方早前將展會延遲至１０月２日－４日舉辦。如今在上海

疫情尚未清零的情況下又宣布再次延期。

