【銀色債券】富途接獲逾２千人認購，銀債認購金額近４億元

《經濟通通訊社２日專訊》富途證券國際（香港）宣布，截止今日上午１０時３０分，銀債

認購共接獲逾２０００人申請，獲得近４億元總認購金額，人均認購１７手，最高認購額為

１００手。

富途證券創辦人李華表示，本次銀債認購反應比預期熱烈，於一眾券商中表現不俗，將繼續

力求進步，照顧更多不同投資者的需求，為各年齡層的客戶提供更優質的服務及更豐富多元的產

品，讓投資者能更全面掌握投資先機。（ｂｉ）



