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02/09/2022 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒２２億元，買商湯沽美團

　　《經濟通通訊社２日專訊》今日恒指低開２４點，報１９５７２點。最高升３３點報
１９６３０點，最低跌２５４點報１９３４２點。恒指收報１９４５２點，跌１４５點或
０﹒７４％。
　　北水全日淨流出３﹒２２億元，上日淨流入２５﹒６１億元。北水淨買入最多的個股依次是
商湯（０００２０）、中國神華（０１０８８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次
是美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）、協鑫科技（０３８００）。
　　主板成交１１０２﹒０１億元增加４﹒３％。其中港股通成交２２０﹒５億元，佔總成交
２０％。
　
＊商湯１０月發布數字人全系列品牌＊
　
　　在今年的世界人工智能大會上，商湯展出了一系列新的的技術和產品，包括使用ＡＩ及ＡＲ
打造的虛擬佛光寺、數字人「小糖」、商湯絕影智能汽車平台、數字貓文創平台等等。
　　其中，具有卡通形像的「小糖」是Ｌ４級別的數字人，能以極高的擬人度和真人進行交互、
大數據庫問答等，但仍未達到可以讀懂人類情感的Ｌ５級別。
　　商湯科技數字空間事業群數字文娛事業部總經理欒青在接受採訪時表示，Ｌ５級別還屬於科
研，相信整個行業都還在向Ｌ５級別去邁進的過程中。她透露，今年１０月，商湯將正式發布數
字人全系列的品牌，屆時可以看到如何快速地一鍵式生成各種體系的數字人。
　　此外，在智能汽車方面，商湯絕影智能汽車平台正在加速推進商用，上半年營收同比大增
７１％。智能車艙產品量產交付規模行業第一，量產車品牌包括上汽、廣汽、東風、比亞迪、蔚
來、奇瑞等。
　　商湯跌５﹒４４％報２﹒２６元，北水淨買入２﹒６億元；中國神華跌０﹒６％報２４﹒８
元，北水淨買入１﹒７億元；騰訊控股升１﹒２３％報３２８﹒６元，北水淨買入１﹒５億元。
　　美團跌１﹒４％報１７６﹒２元，北水淨賣出３﹒５億元；小米集團跌１﹒９３％報
１１﹒１６元，北水淨賣出２﹒９億元；協鑫科技跌２﹒４７％報２﹒７６元，北水淨賣出
２﹒５億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯　　　　（０００２０）　　　　　　２﹒５９
　　中國神華　　（０１０８８）　　　　　　１﹒７０
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　１﹒４９
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　０﹒９３
　　中遠海控　　（０１９１９）　　　　　　０﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－３﹒４６
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－２﹒９１
　　協鑫科技　（０３８００）　　　　　－２﹒５０
　　華潤啤酒　（００２９１）　　　　　－２﹒３４
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　－１﹒９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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