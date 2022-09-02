【新冠肺炎】律政司副司長張國鈞核酸檢測結果呈陽性，正進行隔離

《經濟通通訊社２日專訊》律政司發言人表示，律政司副司長張國鈞對新冠病毒病核酸檢測
結果呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。
張國鈞最近一次上班日期為昨日（１日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並
每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。
發言人表示，會為相關辦公室徹底清潔和消毒，其他相關職員也會繼續接受檢測。（ｂｉ）
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