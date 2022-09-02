【新冠肺炎】立法會議員何君堯快測呈陽性，正居家隔離

《經濟通通訊社２日專訊》立法會議員何君堯對新冠病毒的快速測試呈陽性，現正居家隔離

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立法會秘書處昨日表示，何君堯最近於８月３０日返回立法會綜合大樓，主要逗留在６樓議

員辦事處及５樓會議室，一直有佩戴口罩，當日快速檢測結果為陰性。他的辦事處職員昨日快速

檢測結果均為陰性。（ｂｉ）

