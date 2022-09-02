【夜期時段】即月期指最新報１９３７９點，跌１２點，低水７３點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９３８０點，跌１１點，低水７２

點，最新報１９３７９點，跌１２點，低水７３點，合約成交１１５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６４１點，跌１５點，低水３１點，最新報６６４７點，

跌９點，低水２５點，合約成交９４張。

