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即市新聞

02/09/2022 17:40

【夜期時段】即月期指最新報１９３７９點，跌１２點，低水７３點

　　《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９３８０點，跌１１點，低水７２
點，最新報１９３７９點，跌１２點，低水７３點，合約成交１１５張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６６４１點，跌１５點，低水３１點，最新報６６４７點，
跌９點，低水２５點，合約成交９４張。

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