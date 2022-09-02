【大國博弈】國壽：其存託股份從紐交所退市已於今日生效

《經濟通通訊社２日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）ＡＤＲ擬於９月

１日或之後從紐交所退市，中國人壽今公布，公司存託股在紐交所交易的最後日期為昨日（美國

東部時間），存託股的退市已於今日（美國東部時間）生效。經公司董事會授權，公司已於今年

８月１２日向公司存託股的存託銀行德意志美國信孚銀行發出公司存託股項目的終止函。

公司表示，截至昨日，公司共發行約２４４０﹒８萬股存託股，對應約１﹒２２億股Ｈ股，

前述存託股所對應的Ｈ股數量約佔公司已發行Ｈ股總數的１﹒６４％。存託行已於２０２２年８

月３１日（美國東部時間）向所有存託股持有人發出通知，告知公司存託股項目的終止將於

２０２２年１１月１１日（美國東部時間）生效。



＊公司Ｈ股將會繼續在港交所進行交易＊



公司表示，未計劃尋求在公司美國存託股項目終止且存託股及其對應Ｈ股撤銷註冊後將公司

Ｈ股在美國其他全國性證券交易所進行上市或註冊或在美國尋求對公司Ｈ股的報價。公司Ｈ股將

會繼續在香港聯交所進行交易。

公司提及，存託股持有人有權在終止日後六個月期限屆滿日即２０２３年５月１１日之前的

任何時間，根據公司、存託行和存託股持有人簽訂的存託協議的約定以及存託股的條款和條件，

將其持有的存託股交還給存託行以撤銷該等存託股並換取公司Ｈ股，存託股持有人交還的每１股

存託股可換取５股公司Ｈ股。在２０２３年５月１１日之後，存託行有權出售屆時仍流通在外的

存託股所代表的Ｈ股，並在出售後按比例代該等未交還存託股的持有人持有因出售獲取的未進行

投資的淨收益。（ｂｎ）



