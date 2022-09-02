【ＥＳＧ】據報許正宇稱將提供現金補貼等措施吸引海外ＥＳＧ人才

《經濟通通訊社２日專訊》據《南華早報》報道，香港財經事務及庫務局局長許正宇表

示，香港政府計劃提供現金補貼並放寬移民要求，以吸引金融科技和環境、社會及治理

（ＥＳＧ）人才。

他指出，那些獲得ＥＳＧ學士學位並有相關經驗的人無需出示本地公司的錄用通知；他們亦

可以帶同家屬移居香港。

政府早前撥出１０００萬港元用於新一輪的金融科技概念驗證補貼計劃，將於９月１０日接

受申請。（ａｃ）

