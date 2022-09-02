【新冠肺炎】文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖確診，正進行隔離

《經濟通通訊社２日專訊》文化體育及旅遊局發言人今日表示，文化體育及旅遊局常任秘書

長黃智祖確診新冠病毒，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

黃智祖最近一次上班日期為９月１日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日

進行快速抗原測試，最近沒有外遊紀錄。（ｈｙ）

