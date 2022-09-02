【新冠肺炎】啟德檢疫中心設７８６個床位，２６０張床投入運作

《經濟通通訊社２日專訊》本港確診個案破萬宗，啟德檢疫中心今日投入運作。投入運作表
示，重開啟德檢疫中心為了確保有足夠床位照顧須檢疫的安老院院友，減低院舍出現交叉感染風
險。中心共設７８６個床位，當中２６０個床位今日投入運作。（ｈｙ）
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