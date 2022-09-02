【初選案】岑子杰劉澤鋒梁晃維認罪，不反對待同案被告審訊後判刑

《經濟通通訊社２日專訊》４７名參與民主派初選人士涉違《港區國安法》被控串謀顛覆國

家政權罪案，其中２９名被告早前於交付程序中表明認罪，岑子杰及梁晃維今日於高等法院進行

案件管理聆訊，控方於庭上表示，認罪答辯及判刑應留待審訊後處理，辯方對此未有意見。法官

指，現時尚未有確實日期，排期後將告知控辯雙方。法官另指示控辯雙方在答辯前１４天，以書

面形式呈遞英文求情陳詞，以及相關案例。

３名被告劉澤鋒、岑子杰及梁晃維今於高院應訊，是次案件管理聆訊由國安法３名指定法官

陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡處理，不設陪審團。案中被告范國威、吳敏兒及袁嘉蔚等４人今亦被帶

到法庭旁聽。

本案４７名被告中，其中２９名被告早前已於交付程序中表明認罪，當中包括區諾軒、鍾錦

麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、

張可森、黃子悅、尹兆堅、劉穎匡、王百羽、戴耀廷、趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達

浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆及岑敖暉，各被告分１１批於高院作案件管理聆

訊。

其餘１８名被告包括伍健偉、楊雪盈、林景楠、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋

、何啟明、施德來、李予信、余慧明、陳志全、鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、梁國雄，在

交付程序中均表示不認罪，將於１１月８日進行案件管理聆訊，預計需時３天。（ｈｙ）

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