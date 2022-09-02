【新冠肺炎】本港新增９９０１宗確診個案，再增８宗死亡個案

《經濟通通訊社２日專訊》本港新增９９０１宗確診個案，本地個案９７１４宗，當中

２８１８宗核酸檢測陽性，６８９６宗快測經覆檢陽性，另有１８７宗輸入個案，７０宗在機場

發現，５７宗在檢疫酒店發現，５１宗離開檢疫酒店後確診。

輸入個案來自４１個地方，６個地方有１０宗以上個案，２５宗來自英國，２４宗來自泰國

，１８宗分別來自菲律賓和新加坡，１５宗來自美國，１２宗來自印度。



＊新增８宗死亡個案＊



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，新增８宗死亡個案，涉７男１女，年齡

介乎５７至９２歲，３位未完成３針，１位無打針。死者當中兩位送往急症室已無生命跡象，包

括８２歲男患者，沒有打針，有糖尿病、高血壓，但無覆診，８月２２日快測陽性，沒有上報亦

沒有求醫，９月１日家人發現暈倒，夜往急症室搶救失效，核酸檢測ＣＴ值１９﹒５；５７歲女

患者，已打兩針，８月２７日核酸檢測陽性，ＣＴ值１９﹒６，９月１日家人發現身體不適、口

齒不清，送往急症室搶救後不治，該患者本身有肺及腎惡性腫瘤。

劉家獻表示，另有４名患者死因與新冠確診未必有直接關係，包括８４歲男患者，有末期直

腸癌；６９歲男患者，有大腸癌，心肌梗塞；９２歲男患者，有末期腎衰竭；７５歲男患者，是

長期病患，有吸入性肺炎。



＊香港佛教醫院內科病房增兩確診＊



香港佛教醫院內科病房一名患有慢性肺病病人確診，目前情況危殆，再發現同病格有兩名

８８及１０１歲病人確診，１人情況穩定，１人嚴重。瑪嘉烈醫院內科及老人科病人，９１歲９

月１日確診，再發現同病格有３名年齡介乎２７至８６歲男病人確診，當中１人已出院，３人正

接受隔離治療，情況穩定。（ｈｙ）

