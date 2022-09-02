【新冠肺炎】學校呈報３３７宗陽性，涉２６４名學生７３名教職員

《經濟通通訊社２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校呈報３３７

宗陽性，涉２３７間學校，２６４名學生及７３名教職員，分別來自６５間幼稚園及幼兒中心、

９９間小學、７０間中學及３間特殊學生，過去七日４４間學校有兩宗或以上個案。

張竹君指，再多６間學校個別班級須停課一周，包括救恩學校、大埔大光德萃書院、匡智屯

門晨曦學校、綠楊幼稚園及聖公會仁立小學。早前雅麗斯俊宏軒幼稚園有班級停課，陸續再有職

員及學生確診，１０名學生及９名職員確診，全校停課一周。協康會水邊圍中心再有其他組有教

職確診，共有３位確診，課室３停課一周。



＊新增４間院舍爆疫＊



張竹君表示，新增４間安老院舍爆疫，包括深水埗百樂安老院、曾肇添護老院、港福護老院

葵興有限公司及新生精神康復會新生會大樓宿舍。



＊公院兒科病床使用量約七成＊





醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，公立醫院兒科病床使用量約七成，但病床

不會使用至百分百，七至八成已是比較滿的情況，部分兒科病人已正使用成人病床。私院病床方

面，病床量已達４００張，使用率約８成，現有３１６名醫管局轉介病人留醫１３間私立醫院。

（ｈｙ）

