【擴大開放】證監會歡迎中央政府支持香港鞏固國際金融中心地位

《經濟通通訊社２日專訊》香港證監會表示，對中央政府就擴闊滬深港通機制和進一步提升

香港作為離岸人民幣中心及風險管理中心的地位給予的支持，及中國證監會宣布的相關舉措表示

歡迎。

中國證監會副主席方星海今早在金融論壇上致辭時，宣布擴闊滬深港通的涵蓋範圍，將在香

港聯交所作主要上市的外國公司納入其中，讓內地投資者可經南向通買賣有關公司的股份，而另

一方面，更多在上海及深圳證券交易所上市的公司的股份亦可經北向通讓海外投資者進行交易，

亦宣布中國證監會支持香港推出國債期貨，加快對海外投資者開放中國境內國債期貨市場，以及

就滬深港通的南向交易增設人民幣櫃枱

證監會署理行政總裁梁鳳儀表示，將外國公司納入滬深港通的南向交易，是擴闊市場聯通計

劃的重大突破，同時亦增強本港證券交易所作為國際企業重要集資地的吸引力。證監會將與中國

證監會、港交所及其內地同業緊密合作，選出更多符合有關資格的證券納入南北雙向交易機制。

梁鳳儀提及，愈來愈多海外投資者透過債券通投資中國債券市場，而中國證監會支持香港推

出國債期貨，將有助他們更妥善地管理相關風險，支持香港發展離岸國債期貨及人民幣雙櫃枱交

易，將進一步加強香港作為風險管理中心和人民幣離岸中心的角色。（ｂｎ）

