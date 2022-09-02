【擴大開放】李家超：感謝國家支持香港鞏固國際金融中心地位

《經濟通通訊社２日專訊》中國證監會副主席方星海表示，將推動符合條件的在香港主要上

市海外企業證券納入港股通合資格證券範圍，研究允許在港股通增加人民幣股票交易櫃枱，以及

支持在香港推出國債期貨，香港特區政府衷心感謝。特區政府、證監會和港交所已與有關內地機

構開展商討，並將繼續緊密協作，全速落實有關措施。

行政長官李家超表示，衷心感謝中央人民政府繼在新一屆特區政府上任之初公布開展兩地利

率互換市場互聯互通後，再一次向投資者表明國家對香港鞏固國際金融中心地位的支持。

他表示，有關措施是內地與香港金融市場互聯互通的標誌性項目，為內地投資者提供更豐富

的投資選擇，協助香港吸引更多海外企業來港上市，並為在港投資國債提供風險管理工具。項目

將進一步有利香港達成國家「十四五」規劃的目標，配合內地金融市場高質量開放和發展，貢獻

人民幣國際化的進程，以達致兩地金融市場協同發展、互利共贏。

財政司司長陳茂波指出，措施將為香港證券市場的未來發展，尤其是上市企業國際化和為人

民幣證券的發行及交易提供廣闊的發展空間。措施將便利內地投資者透過港股通豐富資產配置、

為香港和海外投資者進入國債市場提供離岸風險管理工具，以及深化香港離岸人民幣市場的發展

，進一步鞏固香港作為國際金融中心、風險管理中心和全球離岸人民幣業務中心的地位。

港股通於２０１４年開通，截至今年８月，分別有３８８及５４５隻合資格證券在上海證券

交易所和深圳證券交易所供內地投資者以港幣計價交易。（ｂｉ）

