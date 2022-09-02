【聚焦人幣】人幣中間價貶９６點子，報６﹒８９１７再觸兩年低

《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９１７，較

上個交易日跌９６點子，創２０２０年８月２６日以來逾兩年新低，上個交易日報６﹒８８２１

。

美元周四（１日）再創２０年新高，美匯指數紐約尾盤漲０﹒８９％至１０９﹒６７，盤中

一度觸及１０９﹒９８，逼近１１０大關。市場預測美國聯儲局本月加息７５個基點的機率已攀

升至７７﹒１％。分析指，最新數據反映美國經濟仍然穩健，為本月加息創造更大空間。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８９１７ ＋９６﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８７９０ －３８１﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９３７９ －１０３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７８１ ＋１２﹒５０

１英鎊╱人民幣 ７﹒９８６１ －５０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６９７２ －１００﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２０７５ －２２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９３０２ ＋１９﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０４６６ ＋８２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２５８８ ＋１５８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４８３ －９﹒９０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒６９７５ －４６２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４９８９ ＋１６１﹒００

１人民幣╱韓元 １９５﹒９７００ ＋１３０﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

