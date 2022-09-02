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02/09/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價貶９６點子，報６﹒８９１７再觸兩年低

　　《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９１７，較
上個交易日跌９６點子，創２０２０年８月２６日以來逾兩年新低，上個交易日報６﹒８８２１

　　美元周四（１日）再創２０年新高，美匯指數紐約尾盤漲０﹒８９％至１０９﹒６７，盤中
一度觸及１０９﹒９８，逼近１１０大關。市場預測美國聯儲局本月加息７５個基點的機率已攀
升至７７﹒１％。分析指，最新數據反映美國經濟仍然穩健，為本月加息創造更大空間。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８９１７　　＋９６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８７９０　－３８１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９３７９　－１０３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７８１　　＋１２﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒９８６１　　－５０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６９７２　－１００﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２０７５　　－２２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９３０２　　＋１９﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０４６６　　＋８２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２５８８　＋１５８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４８３　　　－９﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒６９７５　－４６２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４９８９　＋１６１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９５﹒９７００　＋１３０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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