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02/09/2022 14:57

【新冠肺炎】官媒：西方國家「躺平式」抗疫，帶來災害級「療效」

　　《經濟通通訊社２日專訊》內地新一波新冠疫情從多個旅遊熱點爆發後，至今未見平息，疫
情更蔓延到深圳和成都兩大城市，成都居民被要求全體居家隔離，變相封城，深圳１０個行政區
有７個實行全域管控。各地防疫措施再升級，自然對民眾帶來不便，就此官媒《央視新聞》發表
評論指出，西方國家「躺平式」抗疫，「躺」出了疫情失控，「躺」出了社會失序，「躺」出了
民眾失去生命，帶來災害級「療效」。
　　截至８月３０日，日本累計新冠肺炎確診病例約１８８０萬例，自本月１５日起，日本已連
續半個月日增死亡病例超過２００例。日本多家醫院發表聲明，稱這一波新冠肺炎疫情蔓延已達
「災害級別」，日本醫療體制正陷入崩潰。央視評論認為，日本當下這一災難級後果說明，「躺
平」不可能躺贏，與病毒共存只能全盤皆輸。
　　評論又指，以美國為例，身為擁有全世界最先進醫療設備和技術的發達國家，美國卻成為全
球新冠肺炎確診和死亡人數最多的國家。８月３１日，根據美國疾控中心發布的報告，２０２１
年美國人均預期壽命為７６歲１個月，連續第二年出現下降，這是１００年來美國人均預期壽命
首次出現連續兩年下降。新冠疫情是導致美國人均預期壽命縮短的首要原因。
　　英國是最早提出「群體免疫」概念的國家之一。英媒報道，今年夏天英國新冠死亡人數為去
年同期近兩倍。面對不斷變異的病毒，無辜民眾成了「小白鼠」，不得不為政府的錯誤決策買單
。群體免疫帶來的嚴重後果是全民遭殃。（ｃｔ）

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