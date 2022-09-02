【ＡＩ大會】阿里巴巴推「通義」大模型系列，核心模型開源開放

《經濟通通訊社２日專訊》阿里巴巴達摩院副院長周靖人在２０２２世界人工智能大會上發
布阿里巴巴最新「通義」大模型系列，並宣布相關核心模型向全球開發者開源開放。
面向大模型通用性與易用性仍欠缺的難題，「通義」打造了業界首個ＡＩ統一底座，並構建
了大小模型協同的層次化人工智能體系，將為ＡＩ從感知智能邁向知識驅動的認知智能提供先進
基礎設施。（ｃｔ）
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