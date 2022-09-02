【內房困局】杭州富陽：契稅補貼五成，購十套及以上額外優惠３％

《經濟通通訊社２日專訊》杭州富陽發布樓市新政，對在２０２３年９月３０日（含）前購
買富陽區普通新建商品住房的，在購房人辦理不動產權證後，按照實際繳納契稅金額的５０％標
準給予補助。
另外，鼓勵房地產項目「團購」，鼓勵富陽區房地產項目在備案價打折優惠後的價格基礎上
，集體購買５套及以上再給予２％優惠；集體購買１０套及以上優惠３％。（ｄｗ）
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