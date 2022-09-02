《經濟通通訊社２日專訊》全國昨日（１日）新增本土陽性１８８５宗，西藏仍是疫情最嚴

重的地區，新增６２１宗病例。國家衛健委公布，昨日新增確診病例３７３例。其中境外輸入病

例５５宗；本土病例３１８宗（四川１２８宗，廣東５５宗，西藏４６宗，海南２７宗，黑龍江

１１宗，重慶８宗，陝西８宗，遼寧５宗，青海５宗，河北４宗，山東４宗，河南４宗，新疆４

宗，內蒙古２宗，浙江２宗，北京１宗，天津１宗，吉林１宗，上海１宗，雲南１宗），含４６

宗由無症狀感染者轉為確診病例。

全國報告新增無症狀感染者１６６５宗，其中境外輸入９８宗，本土１５６７宗（西藏

５７５宗，黑龍江２０７宗，青海１２５宗，遼寧１１４宗，四川７７宗，海南７５宗，山東

５３宗，河南４６宗，甘肅４２宗，廣東４１宗，吉林４０宗，新疆３４宗，天津３２宗，河北

３２宗，江西２４宗，湖北２０宗，廣西８宗，內蒙古６宗，陝西５宗，浙江３宗，貴州３宗，

江蘇２宗，重慶２宗，雲南１宗）。

廣東昨日新增本土確診病例５３宗（廣州２宗，深圳５０宗，佛山１宗），新增本土無症狀

感染者４１宗（廣州２宗，深圳３７宗，東莞１宗，揭陽１宗）。深圳新增８７宗病例，繼福田

區、羅湖區、龍崗區、龍華區早前全域管控後，南山區、寶安區、大鵬新區昨日（１日）起亦實

行全域管控。深圳１０個行政區中，有７個採取了管控措施。（ｃａ）

