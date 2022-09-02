【ＡＩ大會】世界人工智能大會開幕，元宇宙技術逐步落地商業化

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》２０２２世界人工智能大會９月１日在上

海開幕，大會的主題是「智聯世界、元生無界」，意指人工智能與元宇宙相互融合、無界共生。

為契合主題，展會現場專門設立了元宇宙展區，展示人工智能＋元宇宙融合背景下的「硬核新科

技、產業新賽道、未來新場景、治理新議題」。

說到元宇宙，就不得不提這一輪元宇宙熱潮的引領者Ｍｅｔａ。去年，Ｆａｃｅｂｏｏｋ正

式更名為Ｍｅｔａ，並宣布將「從一家社交媒體公司轉變為一家元宇宙公司」。Ｍｅｔａ大中華

區總裁梁幼莓在世界人工智能大會開幕論壇上表示，元宇宙是互聯網的下一篇章，元宇宙包括

ＡＲ（增強現實）、ＶＲ（虛擬現實），可以為人們提供更身臨其境的體驗。

她舉例說，電子商務就將是元宇宙技術應用的主要場景之一。比如，在Ｍｅｔａ平台上可以

創立一家店，利用ＶＲ特效打造一個虛擬的展示空間，就算實體店的運營因為疫情受到影響，虛

擬店鋪仍然可以開業，甚至召開新產品的發布會，經營者能夠通過虛擬店鋪傳達品牌和氛圍，拉

近和消費者的距離，創造商業機會。



＊多家企業元宇宙技術已落地＊



百度（０９８８８）的希壤、網易（０９９９９）的瑤台是國內兩大知名的元宇宙平台，用

戶在平台打造的虛擬空間中可以做任何現實生活中所能做的事情，包括參加會議、社交、購物、

娛樂等。

其中，百度希壤已經為汽車、營銷、文化、藝術、科技等各領域數十家品牌提供一站式元宇

宙服務，未來還將在泛娛樂、金融等領域打造一些標桿案例。網易瑤台通過復刻線下真實會議場

景、表情實時遷移等技術，帶給用戶身臨其境般的活動體驗。目前，網易瑤台在國際學術會議、

行業峰會、產品發布會、公司年會、大型會展、藝術展等場景中都已有落地案例。

還有不少涉足數字人領域的公司也展示了它們的產品。「數字人」其實就是真人在元宇宙世

界的「虛擬分身」，背後集成了多模態建模、語音識別、知識圖譜、視覺技術等多項技術，應用

場景十分廣泛。例如，快手（０１０２４）的卡通虛擬主播可以通過攝像頭捕並捉模仿真人的動

作，目前已運用在快手的直播間中。在金融領域，各大金融機構也展示了自家的數字人客服。和

早期平面化、單一的形象相比，這些數字人新面孔有各自的特點，也愈加靈活。

上海還發布了《元宇宙產業圖譜》、《上海市元宇宙標準體系》，擬培育元宇宙科技和產業

發展的「上海標準」。根據早前發布的文件，上海到２０２５年將實現元宇宙相關產業規模計劃

達３５００億元（人民幣．下同），帶動上海市軟件和信息服務業規模超過１５０００億元、電

子信息製造業規模突破５５００億元。如今，上海已從場景、標準等各方面加快布局元宇宙賽道

，建設更具國際影響力的人工智能高地。

