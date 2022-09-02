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02/09/2022 13:37

【ＦＯＣＵＳ】美元一將功成，後市看三指標

　　【ＦＯＣＵＳ】一將功成萬骨枯，說的就是美元。自２０２１年５月的８９﹒５，一浪高過
一浪的美元指數，周四（１日）刷新２０年新高直逼１１０大關。摧枯拉朽之下，日圓失守
１４０，歐元平價下潛水，人幣徘徊兩年低，現貨金跌穿１７００美元……從各項指標看，強美
元恐仍未到頭。
　
＊日圓、歐元、人幣、黃金泥沙俱下＊
　
　　自聯儲主席鮑威爾上周五（２６日）Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ年會８分鐘放鷹，儘管周四
（１日）公布的美國８月製造業ＩＳＭ顯示通脹壓力大緩－－ＣＰＩ領先指標、ＩＳＭ價格指數
連跌５個月至逾兩年新低，但關於ＦＯＭＣ本月第三度祭出加息７５基點的押注，續升至７４％
，兩年期美債收益率企上３﹒５％。
　　加息預期如升值催化劑，令隔夜美元指數高見１０９﹒９８；蹺蹺板另一頭的歐元、日圓雙
雙走低約１％，後者更錄１９９８年以來首次跌穿１４０。英鎊同受拖累，８月累跌４﹒５％錄
２０１６年脫歐以來最差月度表現；上半年表現堅挺的人民幣亦補跌，在岸價８月插水２﹒２％

　　此外，美元強勢令大宗商品黯然失色，現貨金跌穿１７００美元；銅博士較３月高位回吐約
三分一，連跌５個月，錄金融海嘯以來最長紀錄；原油亦創２０２０年以來最長月連跌。此外，
強美元亦助長美國富人在倫敦、巴黎、里斯本、普羅旺斯等歐洲城市的置業興趣。
　
＊８月非農料續熱，軟著陸似有戲？＊
　
　　美元強勢，最傷的無疑是新興市場。據國際金融協會（ＩＩＦ）數據，截至７月底，外國投
資者已連續五個月從當地撤出資金累計逾３８０億美元；國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）數據則顯
示，截至６月底，新興和發展中國家外匯儲備減少３７９０億美元。現在的問題是，強美元是否
已經到頭？
　　第一個關注指標，當屬將於今晚揭盅的美國８月非農數據，會否連續五個月大勝預期。盡管
今年以來大型科企紛紛傳出裁員消息，但勞工部剛公布的８月ＪＯＬＴ報告顯示，職位空缺，回
升至１１２３﹒９萬個，或暗示８月非農將繼續火熱，市場預期為當月新增職位３１﹒８萬份。
　　第二個關注指標，是美國經濟前景，亞特蘭大聯儲ＧＤＰＮｏｗ模型昨日更新對第三季實際
ＧＤＰ增長預測，由１﹒６％升至２﹒６％；ＩＳＭ報告亦預期，第三季個人消費支出增長由
２％升至３﹒１％。
　　第三個關注指標，則是日本央行會否改弦易轍，重置在明年４月前（行長黑田東彥任期結束
）保持超寬鬆貨幣政策的預期。
　　鑑於鮑公明言不在意「一些痛苦」，跟美國有強美元護身相比，明年更可能的市場主題，或
許是發展中國家乃至歐洲的債務危機。

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