【ＦＯＣＵＳ】美元一將功成，後市看三指標

【ＦＯＣＵＳ】一將功成萬骨枯，說的就是美元。自２０２１年５月的８９﹒５，一浪高過

一浪的美元指數，周四（１日）刷新２０年新高直逼１１０大關。摧枯拉朽之下，日圓失守

１４０，歐元平價下潛水，人幣徘徊兩年低，現貨金跌穿１７００美元……從各項指標看，強美

元恐仍未到頭。



＊日圓、歐元、人幣、黃金泥沙俱下＊



自聯儲主席鮑威爾上周五（２６日）Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會８分鐘放鷹，儘管周四

（１日）公布的美國８月製造業ＩＳＭ顯示通脹壓力大緩－－ＣＰＩ領先指標、ＩＳＭ價格指數

連跌５個月至逾兩年新低，但關於ＦＯＭＣ本月第三度祭出加息７５基點的押注，續升至７４％

，兩年期美債收益率企上３﹒５％。

加息預期如升值催化劑，令隔夜美元指數高見１０９﹒９８；蹺蹺板另一頭的歐元、日圓雙

雙走低約１％，後者更錄１９９８年以來首次跌穿１４０。英鎊同受拖累，８月累跌４﹒５％錄

２０１６年脫歐以來最差月度表現；上半年表現堅挺的人民幣亦補跌，在岸價８月插水２﹒２％

。

此外，美元強勢令大宗商品黯然失色，現貨金跌穿１７００美元；銅博士較３月高位回吐約

三分一，連跌５個月，錄金融海嘯以來最長紀錄；原油亦創２０２０年以來最長月連跌。此外，

強美元亦助長美國富人在倫敦、巴黎、里斯本、普羅旺斯等歐洲城市的置業興趣。



＊８月非農料續熱，軟著陸似有戲？＊



美元強勢，最傷的無疑是新興市場。據國際金融協會（ＩＩＦ）數據，截至７月底，外國投

資者已連續五個月從當地撤出資金累計逾３８０億美元；國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）數據則顯

示，截至６月底，新興和發展中國家外匯儲備減少３７９０億美元。現在的問題是，強美元是否

已經到頭？

第一個關注指標，當屬將於今晚揭盅的美國８月非農數據，會否連續五個月大勝預期。盡管

今年以來大型科企紛紛傳出裁員消息，但勞工部剛公布的８月ＪＯＬＴ報告顯示，職位空缺，回

升至１１２３﹒９萬個，或暗示８月非農將繼續火熱，市場預期為當月新增職位３１﹒８萬份。

第二個關注指標，是美國經濟前景，亞特蘭大聯儲ＧＤＰＮｏｗ模型昨日更新對第三季實際

ＧＤＰ增長預測，由１﹒６％升至２﹒６％；ＩＳＭ報告亦預期，第三季個人消費支出增長由

２％升至３﹒１％。

第三個關注指標，則是日本央行會否改弦易轍，重置在明年４月前（行長黑田東彥任期結束

）保持超寬鬆貨幣政策的預期。

鑑於鮑公明言不在意「一些痛苦」，跟美國有強美元護身相比，明年更可能的市場主題，或

許是發展中國家乃至歐洲的債務危機。

