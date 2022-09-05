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05/09/2022 13:46

【國際要聞】南韓反薩德團體擴大示威規模，每日均赴美軍基地抗議

　　《經濟通通訊社５日專訊》南韓公民團體和民眾周一（５日）凌晨在慶尚北道星州郡，駐韓
美軍「薩德」反導基地外示威，抗議政府的「薩德基地正常化」措施。示威團體表示，將以前逢
周二及周四舉行抗議集會，改變為每日都示威，爭取拆除薩德。
　　另一方面，據韓媒報道，該國最大在野黨共同民主黨當日表示，將對總統尹錫悅發起訴訟，
指對方涉嫌在今年大選期間，就其妻子涉嫌操縱股價等行為對外發表虛假訊息。（ｊｆ）

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