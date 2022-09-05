【外圍經濟】歐元兌美元２０年來首度跌破９９美仙

《經濟通通訊社５日專訊》在俄羅斯關閉北溪一號天然氣管道後，歐洲日益加劇的能源危機
進一步給歐元帶來壓力。周一（５日）早盤，歐元兌美元２０年來首次跌至９９美仙以下，報
０﹒９８８０。
亞洲市場亦現波動，美元兌韓元盤中突破１３６９﹒６５。韓元錄得亞洲貨幣中最大跌幅，
亦是自２００９年４月以來，對美元匯率首度失守１３７０。市場分析指，不排除南韓政府會立
即干預市場。（ｊｆ）
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