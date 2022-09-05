【英國新揆】卓慧思當選英國新首相，鎊匯重上１﹒１５水平

《經濟通通訊社５日專訊》英國保守黨黨魁選舉塵埃落定，外相卓慧思（Ｌｉｚ
Ｔｒｕｓｓ）擊敗前財相辛偉誠，成為英國有史以來第三位女首相。
英鎊兌美元昨天（４日）曾試穿１﹒１５，今天在歐洲開市前低見１﹒１４４０水平後逐步
收復失地，選舉結果公布前曾迫近１﹒１５２０，結果公布後，鎊匯略為走高並維持在
１﹒１５００水平徘徊。（ｐｃ）
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