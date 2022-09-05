【英國新揆】卓慧思贏得英國保守黨黨魁選舉，將成第３位女首相

《經濟通通訊社５日專訊》英國保守黨於當地時間周一（５日），公布黨魁選舉結果，女外

相卓慧思以８１３２６票，對前財相的６０３９９票當選，並會入主唐寧街十號，成為英國第三

位女首相。卓慧思將於明日（６日）前往蘇格蘭晉見女王伊麗沙伯二世，獲授權籌組內閣，成為

２０１５年以來第４位首相。（ｊｆ）

