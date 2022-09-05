【虛幣世界】美股放假一天，料加密貨幣走勢平穩

《經濟通通訊社５日專訊》美股因勞動節關係今日將放假一天，過去周末加密貨幣走勢平穩

，未見有太大波動，比特幣於２００００美元關口樓下徘徊，以太幣則在１５００美元左右上落

。另外，有消息指尼日利亞當局和交易平台幣安正在談判建立一個數字經濟區，該經濟區將幫助

企業家在西非國家快速跟踪區塊鏈技術。

根據尼日利亞出口加工區管理局的聲明，該合作旨在建立一個數字中心，類似於迪拜的虛擬

自由區。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９８８９﹒５２元（美元．下同），跌０﹒５５％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５７２﹒２９元，跌０﹒４４％；艾達幣報

０﹒４９９３元，跌０﹒８３％；瑞波幣報０﹒３３１６元，跌０﹒０６％。（ｕｌ）



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