【染藍魔咒】藍籌新貴表現差翰森曾插半成，哪隻仍值博？

《經濟通通訊社５日專訊》上月１９日恒指季檢結果出爐，中國神華（０１０８８）、周大

福（０１９２９）、翰森製藥（０３６９２）、百度（０９８８８）獲納入恒指，今日起生效，

４隻藍籌新貴首日染藍表現一般，只有神華受利好消息帶動隨其他煤炭股逆市升４％，其餘３隻

都延續上周五（２日）跌勢，其中翰森製藥更曾插逾半成。在恒指持續尋底下，藍籌新貴看來都

難逃「染藍魔咒」，有哪隻仍值博？以後炒賣染藍股又可用甚麼策略呢？



＊恒指改革以來藍籌新貴十五跌一升，碧服累挫逾八成＊



其實，市場早有「股一藍、價便殘」之說，即憧憬染藍會有資金追入，惟染藍後股價便愈見

疲弱。自恒指公司去年落實改革，恒指成分股數目由改革前的５５隻大增至７３隻，但改革後即

自２０２１年５月起五輪季檢，合共納入１６隻藍籌中，當中有１５隻在宣布染藍後均見下跌，

最差一隻碧桂園服務（０６０９８）更累挫逾八成，只有比亞迪（０１２１１）仍錄升幅。

恒指公司改革除增加成分股數目外，並強調股份要能反映香港市場代表性，即該公司在所屬

界別於恒指所佔比重，而並非預測公司前景好壞來決定其是否獲納入。以翰森為例，其染藍雖然

突然，但並非不合理，除了市值夠大，其相較於未有盈利的「Ｂ仔股」而言，已錄得穩定盈利收

入，加入恒指後便可進一步擴大醫藥股於恒指佔比，有望於未來攤薄科技股對恒指影響。



＊翰森中期業績令市場失望，周大福受制疫情升溫＊



可惜翰森製藥早前公布中期業績令市場失望，雖然首度派中期息每股５港仙，但收入及純利

增長均不足１％，而管理層又同時下調全年收入及盈利指引至只有單位數增長。看來若公司業績

欠佳，即使被納入恒指，對股價幫助未必太大。

至於周大福表現料或多或少受通關進度或入境政策鬆緊影響。據報近日隨著疫情升溫以及政

府收緊防疫措施，商界對免檢疫入境政策之期望已降溫。最近更有檢疫酒店接獲政府查詢，是否

願意參與下一階段、即１１月至明年２月的檢疫酒店計劃，有商界人士擔心政府是否打算將檢疫

政策延續至明年２月。有政府人士更表明，即使採用「０＋７」入境政策，對商務旅客或有用，

但仍無法吸引一般旅客來港。



＊神華受惠國鐵保供專項再炒上，惟限電令逐步取消恐現調整＊



至於為何唯獨神華表現一枝獨秀呢？據內媒報道，針對內地多地疫情加劇，以及個別地區持

續高溫、煤電供應緊張情況，國鐵集團統籌疫情防控和維持物流暢順，大力開展電煤保供專項行

動，至８月３１日國家鐵路已累計發送電煤３﹒２億噸，同比增長３０％；全國３６３家鐵路直

供電廠存煤６３４１萬噸，同比增長８８％，可耗天數２５﹒５天，同比增加１０天。煤炭股逆

市集體炒上，其中兗礦能源（０１１７１）半日升近９％，中煤能源（０１８９８）升７％，神

華則升逾４％。

不過要留意，煤炭股及電力股早前受內地多地限電令帶動，股價已屢破頂，但近期內地以人

造雨降低氣溫後，限電令逐步取消，煤炭股及電力股隨後或將面對較大調整壓力，可能要待冬季

再出現用電緊張情況才會有一輪炒作。



＊溫傑：染藍股表現受累大市，周大福較看好惟現價不吸引＊



今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指染藍

效應失效屬非戰之罪，大市由去年２月開始一直下跌，由當時３００００點跌至現時近

１９０００點，無論是否染藍，只要跟大市跌都要跌三成。而能否染藍通常考慮市值及交投，可

能當時成交氣氛催谷至市值大成交高就令其染藍，但往往已到了周期後端，染藍後潮水一退股價

下跌空間就更大。策略上應是先看好股份基本因素然後買入，如因為染藍帶動股價上升，其基本

因素所帶動的升勢提早出現，就應把握染藍消息甫出的機會鎖定利潤，而不是因宣布染藍後才買

入。

至於今日染藍４隻股份，溫傑指出，煤炭股主要受惠中央無法控制價格令缺電情況出現；百

度未來或受惠自動駕駛，但料騰訊會沽美團（０３６９０），整體科技股暫難看好；翰森則不是

交投最多的製藥股，不見太多亮點；周大福內地業務復甦較好，但股價之前已炒上不太吸引，６

月中只約１３元，８月２２日高位見１７﹒４８元已大幅跑贏恒指，即使現價逾１４﹒５元也不

算太低。

神華半日升４﹒４４％收報２５﹒９元；百度則跌１﹒９４％報１３６﹒６元，連跌４日，

累跌６﹒６３％；周大福則升０﹒２７％報１４﹒７６元，曾最多跌１﹒９％至１４﹒４４元；

翰森製藥跌３﹒４１％報１３﹒５８元，最多跌６﹒１２％低見１３﹒２元，連跌３日，累跌

１３﹒５％。另新納入國指的商湯（０００２０）則升２﹒６６％報２﹒３２元，遭剔出國指的

太保（０２６０１））則跌０﹒９９％報１５﹒９６元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

