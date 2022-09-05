【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒８４億元，買恒生國企沽美團

《經濟通通訊社５日專訊》今日恒指低開１５３點，報１９２９９點。最高跌１５３點報
１９２９９點，最低跌３８７點報１９０６４點。恒指收報１９２２５點，跌２２６點或
１﹒１６％。
北水全日淨流入２８﹒８４億元，上日淨流出３﹒２２億元。北水淨買入最多的個股依次是
恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）、新東方在綫（０１７９７）；淨賣出
最多的依次是美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、小米集團（０１８１０）。
主板成交９８４﹒４億元減少１０﹒７％。其中港股通成交２７３﹒１億元，佔總成交
２７﹒７％。
恒生中國企業跌１﹒５３％報６７﹒１４元，北水淨買入１０﹒４億元；騰訊控股跌
２﹒９２％報３１９元，北水淨買入３﹒７億元；新東方在綫跌１５﹒８８％報２８﹒６元，北
水淨買入３﹒４億元。
美團跌１﹒４８％報１７３﹒６元，北水淨賣出２﹒５億元；中國海洋石油升２﹒４８％報
１０﹒７４元，北水淨賣出２﹒２億元；小米集團跌２﹒６９％報１０﹒８６元，北水淨賣出
１﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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恒生中國企業 （０２８２８） １０﹒３７
騰訊控股 （００７００） ３﹒６９
新東方在綫 （０１７９７） ３﹒３９
中國移動 （００９４１） ２﹒８２
兗礦能源 （０１１７１） ２﹒３４
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －２﹒５４
中國海洋石油 （００８８３） －２﹒２４
小米集團 （０１８１０） －１﹒６３
吉利汽車 （００１７５） －１﹒３５
藥明生物 （０２２６９） －１﹒２７
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