【港元利率】Ｍｏｘ　Ｂａｎｋ開業兩周年推３厘存款年利率優惠

《經濟通通訊社５日專訊》虛擬銀行Ｍｏｘ Ｂａｎｋ宣布，推出慶祝開業兩周年新客戶可

享３％存款年利率優惠。即日起至９月３０日，以「ＭＯＸＶＩＢＥＳ」邀請碼成功開立Ｍｏｘ

戶口的新客戶可賺取６００元，更可享迎新Ｂｏｎｕｓ，讓５０萬元以內的存款，在開戶後６０

日內自動享有額外２﹒７％存款年利率（合共３％存款年利率）；兩項推廣優惠可讓每位新客戶

賺取高達３０６５元（按合共３％存款年利率計算）。（ｂｉ）

