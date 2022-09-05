《經濟通通訊社５日專訊》虛擬銀行Ｍｏｘ Ｂａｎｋ宣布，推出慶祝開業兩周年新客戶可
享３％存款年利率優惠。即日起至９月３０日，以「ＭＯＸＶＩＢＥＳ」邀請碼成功開立Ｍｏｘ
戶口的新客戶可賺取６００元，更可享迎新Ｂｏｎｕｓ，讓５０萬元以內的存款，在開戶後６０
日內自動享有額外２﹒７％存款年利率（合共３％存款年利率）；兩項推廣優惠可讓每位新客戶
賺取高達３０６５元（按合共３％存款年利率計算）。（ｂｉ）
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05/09/2022 13:00
【港元利率】Ｍｏｘ Ｂａｎｋ開業兩周年推３厘存款年利率優惠
《經濟通通訊社５日專訊》虛擬銀行Ｍｏｘ Ｂａｎｋ宣布，推出慶祝開業兩周年新客戶可
享３％存款年利率優惠。即日起至９月３０日，以「ＭＯＸＶＩＢＥＳ」邀請碼成功開立Ｍｏｘ
戶口的新客戶可賺取６００元，更可享迎新Ｂｏｎｕｓ，讓５０萬元以內的存款，在開戶後６０
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