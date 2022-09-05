【新冠肺炎】新民黨立法會議員陳家珮確診，正居家隔離

《經濟通通訊社５日專訊》新民黨立法會議員陳家珮確診，她表示，自己昨晚開始喉嚨痛，
快速測試陽性，今日亦有發燒，正居家隔離，子女會暫託家人照顧。
陳家珮表示，昨日曾經出席筲箕灣地區辦事處的慶祝中秋活動，同場的同事都會做核酸檢測
，而辦事處在上周五開幕，勞工及福利局長孫玉菡和新民黨主席葉劉淑儀都有出席，並有切燒豬
儀式。陳家珮指孫玉菡只逗留約半小時，並無除下口罩進食。（ｂｉ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話05/09/2022
藍籌新貴表現差翰森曾插半成 染藍魔咒再現？哪隻仍值博？
|FOCUS05/09/2022
【FOCUS】卓慧思今晚料拜相 英鎊成另類溫度計
|財經熱話05/09/2022
【車股開倒車？】新能源車銷售弱 行業前景難見曙光？
|財經熱話05/09/2022
《午市前瞻》大市失守萬九將試3月低位 康希諾只能依賴中國市場
|開市Good Morning05/09/2022
溫傑料比亞迪行新區間！藍籌新貴難逃染藍魔咒？
|大行報告05/09/2022
【大行炒D乜】高盛降京東至338元 大和升阿里健康至跑贏大市
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰