【新冠肺炎】新民黨立法會議員陳家珮確診，正居家隔離

《經濟通通訊社５日專訊》新民黨立法會議員陳家珮確診，她表示，自己昨晚開始喉嚨痛，

快速測試陽性，今日亦有發燒，正居家隔離，子女會暫託家人照顧。

陳家珮表示，昨日曾經出席筲箕灣地區辦事處的慶祝中秋活動，同場的同事都會做核酸檢測

，而辦事處在上周五開幕，勞工及福利局長孫玉菡和新民黨主席葉劉淑儀都有出席，並有切燒豬

儀式。陳家珮指孫玉菡只逗留約半小時，並無除下口罩進食。（ｂｉ）





