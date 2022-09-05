【恒大困局】恒大ＣＥＯ肖恩：力爭年底前公布境外債務重組方案

《經濟通通訊社５日專訊》高等法院批准中國恒大（０３３３３）的清盤呈請聆訊延期申請

，聆訊將延至今年１１月７日。內地《２１世紀經濟報道》引述中國恒大行政總裁、執行董事肖

恩回應指，對於此次清盤呈請，集團、中國恒大及顧問團隊盡全力進行了準備和抗辯，境內外債

權人也通過各種方式給予信任與支持，結果符合預期。恒大集團境內外各業務板塊、各個主體，

幾乎沒有受到此次清盤呈請的影響。

他表示，復工復產保交樓是公司當前的重中之重。截至目前，恒大集團在全國範圍內已復工

的保交樓項目佔比９２％，已完成保交樓任務２６﹒３萬套、２８１４萬平方米，涉及４０７個

項目，各類施工單位超６５００家、材料合作供應商３８２家，總施工人數１９﹒３萬人。今年

１－８月完成保交樓任務１７﹒７萬套、２００９萬平方米。

汽車業務方面，集團正在緊鑼密鼓加緊進行量產準備工作，完成了天津工廠產線的升級改造

，預計首批量產車型將按計劃在９月下線，１０月正式陸續向首批車主交付。

肖恩強調，接下來，集團一方面是堅持紮實穩經營化風險，穩步有序推進「保交樓」等重點

工作；另一方面，將加快推動中國恒大作為主體的境外債務重組等相關工作，力爭在年底前公布

境外債務重組方案，保障各類債權人的長期和整體利益。（ｂｉ）

