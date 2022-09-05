【互聯互通】陳茂波感謝中證監擴展互聯互通，稱可提升香港競爭力

《經濟通通訊社５日專訊》財政司司長陳茂波在網誌中撰文表示，中國證監會上周五（２日

）宣布進一步擴展互聯互通安排，更將進一步加快這個發展，為香港資本市場的深化發展帶來了

喜訊，特區政府衷心感謝。

他表示，中證監副主席方星海上周表示，將推動把符合條件的在香港主要上市海外企業證券

納入港股通合資格證券範圍；研究允許在港股通增加人民幣股票交易櫃枱，以及支持香港推出國

債期貨。



＊若海外企業證券納入港股通，有利吸引更多知名外企到港上市＊



對於三項舉措對香港資本市場發展的意義，他認為，推動把符合條件、在港主要上市的海外

企業證券納入港股通合資格證券範圍，可以讓內地投資者在風險可控的環境，透過港股通投資這

些海外企業的股票。此舉有助提升這些證券的流通量和估值，有利吸引更多與內地有密切業務聯

繫的優質知名外企到港上市，提升香港作為國家的國際金融中心的競爭力和獨特性，也有助內地

金融市場進一步高質量開放。

他提及，允許在港股通增加人民幣股票交易櫃檯。這安排可發揮一石二鳥之效，在降低內地

投資者的匯兌風險和成本的同時，也可增加在港人民幣投資工具的選擇，有利深化離岸人民幣市

場的流動性和深度。「一隻股票、雙幣選擇」為投資者提供了更大的交易彈性及誘因。在今年初

財政預算案中宣布成立的工作小組，已經為可能出現的技術挑戰做好準備，包括計劃設立「雙幣

股票市場莊家」制度，以及寬免市場莊家相關股票交易的印花稅，以提高以人民幣計價股票的流

通量。我們計劃在年內向立法會提交有關的條例草案。



＊有助人民幣國際化＊



他表示，支持香港推出國債期貨。此舉將為通過「債券通」等渠道投資國債引入另一有效的

風險管理工具，連同早前宣布的「利率互換通」，可讓境外投資者對沖人民幣資產息率波動的風

險。透過便利香港和海外機構更好管理相關投資風險，有助提升國債市場的流動性並降低買賣差

價，進一步擴大國債市場的國際參與度和認受性，更有助人民幣國際化，以及促進香港發展為更

全面的離岸人民幣樞紐和風險管理中心。

他稱，可以說，內地與香港金融市場的互聯互通安排一直在深化和拓寬，以上的三項舉措對

這項安排在新階段的發展有標誌作用。在內地推進資本市場雙向開放、高質量深化發展的過程中

，香港作為國家的國際金融中心、國內境外的離岸市場、唯一兼具普通法制度且與國際市場完全

暢順銜接的金融中心，香港的資本市場也站在新階段的新起點。（ｂｎ）

