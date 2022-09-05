  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/09/2022 09:43

【互聯互通】陳茂波感謝中證監擴展互聯互通，稱可提升香港競爭力

　　《經濟通通訊社５日專訊》財政司司長陳茂波在網誌中撰文表示，中國證監會上周五（２日
）宣布進一步擴展互聯互通安排，更將進一步加快這個發展，為香港資本市場的深化發展帶來了
喜訊，特區政府衷心感謝。
　　他表示，中證監副主席方星海上周表示，將推動把符合條件的在香港主要上市海外企業證券
納入港股通合資格證券範圍；研究允許在港股通增加人民幣股票交易櫃枱，以及支持香港推出國
債期貨。
　
＊若海外企業證券納入港股通，有利吸引更多知名外企到港上市＊
　
　　對於三項舉措對香港資本市場發展的意義，他認為，推動把符合條件、在港主要上市的海外
企業證券納入港股通合資格證券範圍，可以讓內地投資者在風險可控的環境，透過港股通投資這
些海外企業的股票。此舉有助提升這些證券的流通量和估值，有利吸引更多與內地有密切業務聯
繫的優質知名外企到港上市，提升香港作為國家的國際金融中心的競爭力和獨特性，也有助內地
金融市場進一步高質量開放。
　　他提及，允許在港股通增加人民幣股票交易櫃檯。這安排可發揮一石二鳥之效，在降低內地
投資者的匯兌風險和成本的同時，也可增加在港人民幣投資工具的選擇，有利深化離岸人民幣市
場的流動性和深度。「一隻股票、雙幣選擇」為投資者提供了更大的交易彈性及誘因。在今年初
財政預算案中宣布成立的工作小組，已經為可能出現的技術挑戰做好準備，包括計劃設立「雙幣
股票市場莊家」制度，以及寬免市場莊家相關股票交易的印花稅，以提高以人民幣計價股票的流
通量。我們計劃在年內向立法會提交有關的條例草案。
　
＊有助人民幣國際化＊
　
　　他表示，支持香港推出國債期貨。此舉將為通過「債券通」等渠道投資國債引入另一有效的
風險管理工具，連同早前宣布的「利率互換通」，可讓境外投資者對沖人民幣資產息率波動的風
險。透過便利香港和海外機構更好管理相關投資風險，有助提升國債市場的流動性並降低買賣差
價，進一步擴大國債市場的國際參與度和認受性，更有助人民幣國際化，以及促進香港發展為更
全面的離岸人民幣樞紐和風險管理中心。
　　他稱，可以說，內地與香港金融市場的互聯互通安排一直在深化和拓寬，以上的三項舉措對
這項安排在新階段的發展有標誌作用。在內地推進資本市場雙向開放、高質量深化發展的過程中
，香港作為國家的國際金融中心、國內境外的離岸市場、唯一兼具普通法制度且與國際市場完全
暢順銜接的金融中心，香港的資本市場也站在新階段的新起點。（ｂｎ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning05/09/2022
溫傑料比亞迪行新區間！藍籌新貴難逃染藍魔咒？
人氣文章市場動向05/09/2022
商湯科技「智聯」2022世界人工智能大會
人氣文章財經熱話05/09/2022
【陶觀天下】大碼加息不斷　匯率亂波再起
人氣文章財經熱話05/09/2022
【虛幣世界】美股放假一天，料加密貨幣走勢平穩
人氣文章主題式投資攻略05/09/2022
紐約梅隆美國市政基建債券投資基金：有潛力為投資者提供收益
人氣文章財經熱話02/09/2022
【銀色債券】銀債認購人數新高凍資逾626億　料抽15手或以下獲全數派發
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金