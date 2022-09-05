【夜期時段】即月期指最新報１９１５６點，升６點，低水７０點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９１４３點，跌７點，低水８３點
，最新報１９１５６點，升６點，低水７０點，合約成交３２５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６５５２點，升７點，低水２６點，最新報６５４６點，升
１點，低水３２點，合約成交１１３張。
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