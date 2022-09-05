【新冠肺炎】法律援助署署長莊因東快測陽性，正進行隔離

《經濟通通訊社５日專訊》法律援助署發言人表示，法律援助署署長莊因東對新冠病毒快速

抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

莊因東最近一次上班日期為９月２日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，包括每

日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

法律援助署已為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

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