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05/09/2022 12:11

【恒大困局】恒大：高院批准清盤呈請延期申請，聆訊將延至１１月

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國恒大（０３３３３）早前遭一間位於南太平洋島國的公司入
稟高等法院，呈請將中國恒大清盤。恒大今公布，高等法院於今日批准公司的延期申請，該呈請
的聆訊將延至今年１１月７日。
　　恒大公布，對於早前有關境外債務重組的通告，公司正與其財務及法律顧問積極推進境外債
務重組工作，並將盡快公布一個尊重所有利益相關者權利的具體解決方案。（ｂｎ）

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