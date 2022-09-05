【恒大困局】恒大：高院批准清盤呈請延期申請，聆訊將延至１１月

《經濟通通訊社５日專訊》中國恒大（０３３３３）早前遭一間位於南太平洋島國的公司入

稟高等法院，呈請將中國恒大清盤。恒大今公布，高等法院於今日批准公司的延期申請，該呈請

的聆訊將延至今年１１月７日。

恒大公布，對於早前有關境外債務重組的通告，公司正與其財務及法律顧問積極推進境外債

務重組工作，並將盡快公布一個尊重所有利益相關者權利的具體解決方案。（ｂｎ）

