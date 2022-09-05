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即市新聞

05/09/2022 18:40

【ＥＴＦ通】畢馬威：ＥＴＦ通能促進兩地ＥＴＦ市場高質量發展

　　《經濟通通訊社５日專訊》內地與香港市場ＥＴＦ互聯互通（ＥＴＦ通）於今年７月４日正
式啟動，目前，首批納入ＥＴＦ通的產品有８７隻，包括北向８３隻和南向４隻。畢馬威中國今
日邀請了港交所（００３８８）和香港和內地行業領先的ＥＴＦ管理人，共赴一場全國線上研討
會，在場嘉賓分享了兩地ＥＴＦ市場，首批納入ＥＴＦ通南向和北向ＥＴＦ的產品，並一同討論
了ＥＴＦ帶來的機遇和未來的發展趨勢。
　　畢馬威中國證券及基金業主管合夥人王國蓓在開幕致辭中表示，ＥＴＦ的納入無疑是資本市
場加快推進高水平雙向開放、深化互聯互通、優化滬深港通機制的又一標誌性事件，對於中國資
本市場的進一步發展具有多重意義。ＥＴＦ互聯互通不但能促進兩地ＥＴＦ市場高質量發展，更
進一步提升中資基金公司在國際市場上的影響力。
　　畢馬威中國資產管理總監程建銘提到，ＥＴＦ作為透明度最高的基金類別，重要信息和文件
庫都能在ＥＴＦ管理人網站上取得。兩地ＥＴＦ在費率、過往表現和追蹤誤差的信息披露都相當
全面，然而披露方式卻有少許差別。投資者充分瞭解兩地ＥＴＦ信息披露對ＥＴＦ通長期健康發
展非常重要。（ｃｗ）

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