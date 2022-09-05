【初選案】黃之鋒等５人認罪，３人冀盡早判刑法官促律政司明回覆

《經濟通通訊社５日專訊》初選的４７名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家

政權罪，４７人已全部完成交付到高院處理的程序，當中２９人已表明會認罪，包括戴耀廷、毛

孟靜等。其中５名會認罪的被告黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒和楊岳橋今日被帶到高等法院

進行案件管理聆訊。

譚文豪、郭家麒和楊岳橋今天透過代表大律師，表明希望在其餘不認罪的被告案件開審前求

情及判刑。黃之鋒和譚得志則表示立場中立。控方回應指，按照一般原則，應在案件審結後一併

判刑。惟法官陳嘉信進一步問到，在案件審結前或後判刑，有何分別。控方則未能答覆。陳官遂

要求控方研究探討後，明日（６日）告知法庭。法庭同時下令，控辯雙方如需呈交相關案例或求

情文件，須在判刑前１４天呈上法庭。

２９名認罪被告，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟

靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、

郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威及呂智

恆。他們會分批在高院進行案件管理聆訊。（ｈｙ）（ｚｚ）

