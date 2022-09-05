【新冠肺炎】民建聯星馬考察，當地商會冀香港放寬防疫政策

《經濟通通訊社５日專訊》民建聯派出三團出訪東盟五國，其中到星馬考察的一團，首站先

到吉隆坡。團長陳勇表示，今早他們拜訪了在馬來西亞的中華總商會，了解當地人的意見，亦希

望可以促進他們與香港之間的貿易。

副團長陳學鋒則指，商會有些成員關注香港的防疫政策，尤其入境改為「３＋４」檢疫，對

方關心何時可進一步放寬。他引述有當地珠寶商人表示，過往香港舉辦的珠寶展覽無論對整個行

業有很大幫助，他們亦願意再來港，前提是相關措施下他們可以如何再來。

徐英偉表示，不少商界代表期望更快可以來港，如果防疫措施可以進一步放寬，有利他們親

身來港，尋求發展機會。他又指，不少商界人士亦關注，如何參與更多香港新的規劃和大灣區發

展。

至於李慧琼與葛珮帆等人則前往印尼，並在到達當地後與印尼香港商會聚會。李慧琼指，透

過是次近距離的交流，令她對印尼有更深、更廣及更立體的認識。她指，印尼作為東盟大國，機

遇處處，更是國家重要貿易夥伴，值得港府加強工作打通發展經脈，讓更多香港人特別是中小企

對印尼可進一步加深了解及認識，從而發掘機會。（ｈｙ）

