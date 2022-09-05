【新冠肺炎】本港新增１００２１宗確診個案，再多８宗死亡個案

《經濟通通訊社５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

１００２１宗確診個案，包括９８６９宗本地個案，當中２６８２宗核酸檢測陽性，７１８７宗

快測經覆檢陽性，另有１５２宗輸入個案，６６宗在機場發現，３６宗在檢疫酒店發現，５０宗

離開檢疫酒店後確診。

輸入個案來自４０個國家，兩個國家有１０宗以上個案，包括２４宗來自菲律賓，２３宗來

自英國。



＊死亡個案年齡介乎５６至１０４歲＊



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，新增８宗死亡個案，涉５男３女，年

齡介乎５６至１０４歲，６位未完成接種３針，４位死因與新冠確診有關，包括１０４歲男性，

已打兩針，有肺病和癌症，核酸檢測陽性，其後病情惡化，昨日離世；８８歲男患者，沒有打針

，有高血壓、糖尿病、中風等，送往瑪麗醫院，其後發現血氧量低，昨日離世；１０１歲女患者

，沒有打針，有心臟病，送往伊院，昨日離世；９０歲女患者，已打兩針，有腦退化、心臟病，

送往威院，其後離世。另外４宗死亡個案與新冠確診未必有直接關係。



＊新增７間院舍爆疫＊



歐家榮表示，新增７間院舍爆疫，包括６間安老院舍，涉６名院友及１名員工；１間殘疾人

士院舍，涉１名院友，累計３５名院友列為密切接觸者。（ｈｙ）

