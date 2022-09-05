【新冠肺炎】學校呈報３４４４宗確診，１２間學校個別班級須停課

《經濟通通訊社５日專訊》本港新冠肺炎確診個案持續高企。衞生署衞生防護中心傳染病處
首席醫生歐家榮表示，學校呈報３４４４宗確診，涉１１６９間學校，２８６４名學生及５８０
名教職員，分別來自２８６間幼稚園、４７６間小學、３８７間中學及２９間特殊學校。過去七
日７３７間學校有兩宗或以上個案。
１２間學校個別班級須停課，包括３間小學、５間中學及１間特殊學校。（ｈｙ）
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